بالم هيلزالمصرية تتكبد خسائر في النصف/1

القاهرة 21 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الاعمال المجمعة لشركة بالم هيلز ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة بالسوق عن تحولها من الربح إلى الخسارة في النصف الاول من 2011.

وبلغ صافي الخسارة المجمعة للشركة 81.4 مليون جنيه (13.66 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 191.4 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010.

وكانت البورصة المصرية اوقفت التعاملات على سهم الشركة صباحا اليوم للرد على استفسارات.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.096 مليار جنيه موزعا على 1.048 مليار سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

وتضررت الشركة بشدة من انتفاضة اطاحت بالرئيس حسني مبارك ومن تحقيقات متزايدة بشأن الفساد جمدت المبيعات وزادت معدلات الالغاء.

(الدولار = 5.96 جنيه مصري)