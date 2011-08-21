هبوط نشاط الاستثمار العقاري يكبد بالم هيلز المصرية خسائر في النصف/1

(لإضافة تفاصيل وسعر السهم بالبورصة)

القاهرة 21 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الاعمال المجمعة لشركة بالم هيلز ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة بالسوق عن تحولها من الربح إلى الخسارة في النصف الاول من 2011.

وبلغ صافي الخسارة المجمعة للشركة 81.4 مليون جنيه (13.66 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 191.4 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010.

وبحلول الساعة 1111 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المقيد بالمؤشر الرئيسي‭.EGX30‬‏ بالبورصة المصرية عند 1.77 جنيه بهبوط 3.8 بالمئة.

وكانت البورصة المصرية اوقفت التعاملات على سهم الشركة صباحا اليوم للرد على استفسارات.

وتضررت الشركة من جراء الاضطرابات السياسية التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك وتحقيقات فساد موسعة مع مسؤولين تنفيذيين مرتبطين بنظامه جمدت المبيعات وزادت معدلات الالغاء.

وكشفت قائمة الدخل المجمعة للشركة عن هبوط ايرادات نشاط الاستثمار العقاري 46 بالمئة إلى 281 مليون جنيه من 522.7 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010.

وتبيع الشركات العقارية في مصر الوحدات قبل تنفيذها مما يعني أن الإيرادات قد لا تظهر في دفاترها إلا بعد سنوات من التعاقد على البيع.