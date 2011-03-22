موبينيل المصرية تؤجل البت في توزيع أرباح عن 2010 .

القاهرة 22 مارس اذار (رويترز) - قالت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" اليوم الثلاثاء إنها ستؤجل البت في توزيع أرباح عن عام 2010 نظرا للوضع الاقتصادي والسياسي في مصر حاليا.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية في 31 ديسمبر كانون الأول 1.36 مليار جنيه(229 مليون دولار) مقابل 1.95 مليار في عام 2009 وبانخفاض 30 بالمئة.

وقالت المتحدثة باسم موبينيل في رسالة لرويترز عبر البريد الالكتروني "في ضوء الموقف الدقيق على الصعيد الاقتصادي والسياسي في مصر حاليا فقد قررت الجمعية العمومية للشركة(اليوم) تأجيل قرارها بشان توزيعات الرباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010."

وكان مساهمو الشركة أقروا في الخامس من يناير كانون الثاني الماضي توزيعات نقدية هي الأكبر في تاريخ الشركة 9.19 جنيه(1.6 دولار) للسهم عن أرباح التسعة أشهر الأولى من 2010 والأرباح المرحلة من 2009 .

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع في التسعة أشهر الأولي من 2010 نحو 1.025 مليار جنيه مقابل 1.457 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2009 .

وتملك أوراسكوم تليكوم 20 في المئة بصورة مباشرة في موبينيل بجانب حصة اخري بصورة غير مباشرة من خلال مساهتمها في "موبينيل للاتصالات" التي تملك 51 في المئة من المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل).

وقامت سي.آي كابيتال أمس بتخفيض السعر المستهدف لسهم موبينيل 16 بالمئة إلى 143 جنيها.

وأغلق السهم بالبورصة في 27 يناير عند 133.21 جنيه بتراجع 11.3 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.93 جنيه مصري)