مساهمو المنصورة للدواجن يقرون توزيع 40% أسهم مجانية عن أرباح 2010

القاهرة 17 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة المنصورة للدواجن المصرية اليوم الأحد ان مساهمي الشركة أقروا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية على توزيع 40 بالمئة أسهم مجانية لكل سهم عن أرباح 2010.