مساهمو النساجون الشرقيون يقرون توزيعا نقديا جنيهين للسهم

القاهرة 17 ابريل نيسان (رويترز) - قال مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون المصري أكبر منتج للسجاد المصنع آليا في العالم اليوم الأحد ان مساهمي الشركة أقروا خلال اجتماع الجمعية العامة العادية توزيع جنيهين (0.34 دولار) للسهم عن أرباح 2010.

وبلغ صافي ربح الشركة في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول 361.94 مليون جنيه مقابل 351.2 مليون جنيه في 2009.

وأضاف هيثم عبد المنعم مدير علاقات المستثمرين بالشركة لرويترز اليوم عبر الهاتف "وافقت عمومية الشركة على رفع التوزيع النقدي من 1.5 جنيه للسهم إلى جنيهين."

وأوقفت البورصة المصرية اليوم سهم الشركة عن التداول لحين إرسال ملخص اجتماع الجمعية العامة العادية.

وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 31.53 جنيه بانخفاض 0.28 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 450 مليون جنيه موزعا على 90 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)