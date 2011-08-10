هبوط أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة 44% في النصف/1

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من إيهاب فاروق

القاهرة 10 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة (TMGH.CA: اقتباس)‬‏ أكبر شركة مصرية للتطوير العقاري مدرجة في البورصة اليوم الأربعاء انخفاض أرباحها الصافية 44 بالمئة في النصف الأول من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 371.2 مليون جنيه(62.4 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 662.4 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010.

وقال محسن عادل المحلل المالي "تعكس نتائج الاعمال عوامل التباطؤ الواضحة في سوق العقارات والتي انعكست علي انخفاض مبيعات الشركة مع زيادة الضغوط علي هوامش ربحية الشركة من مواردها الاستثمارية الاخري في ظل الاوضاع الحالية."

وتابع "واضح جدا أن حجم المبيعات يقل نسبيا فترة عن الاخرى."

وبلغ صافي الايرادات المجمعة 2.5 مليار جنيه بانخفاض 27.8 بالمئة عن 3.5 مليار في النصف الاول من 2010.

وبلغت الإيرادات 1.3 مليار جنيه في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2011 مقارنة مع 1.6 مليار جنيه قبل عام.