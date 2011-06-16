مؤشر أبوظبي يسجل أعلى اغلاق في 23 أسبوعا بفضل الأسهم القيادية

1227 جمت - ارتفعت الأسهم القيادية في بورصة أبوظبي إذ يراهن المستثمرون على مزيد من المكاسب مما رفع المؤشر الرئيسي ‪.ADI‬ إلى أعلى اغلاق في 23 أسبوعا.

وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق الاوسط للوساطة المالية في دبي "ما يراه المستثمرون الآن هو أنه مازالت هناك قيمة في الأسهم الإماراتية رغم صعودها في الآونة الأخيرة."

وارتفعت أسهم الدار العقارية 1.5 بالمئة وبنك أبوظبي التجاري 2.2 بالمئة وبنك الخليج الأول 1.7 بالمئة.

وقال الجاعوني "يمكن القول إنه إذا وصل القطاع المصرفي إلى مستويات سعرية جديدة فإن القطاع العقاري سيلحق به."

وخلال الشهرين الماضيين ارتفعت بقوة أسهم بنوك مثل الإمارات دبي الوطني وأبوظبي التجاري مع رهان المستثمرين على أن ينعكس تحسن أوضاع الاقتصاد المحلي في ارتفاع أرباح البنوك لكن أسهم شركات العقارات والتشييد تخلفت عن الركب.

وصعد مؤشر أبوظبي 0.7 بالمئة إلى 2761 نقطة مسجلا أعلى إغلاق منذ التاسع من يناير كانون الثاني. وارتفع المؤشر 1.5 بالمئة منذ بداية 2011 مسجلا أفضل اداء بين مؤشرات الخليج.

وتراجع مؤشر دبي ‪.DFMGI‬ بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1600 نقطة. وانخفض سهم أرابتك 0.7 بالمئة بينما ارتفع سهم إعمار العقارية 0.3 بالمئة وصعد سهم سوق دبي المالي.

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