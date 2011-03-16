هبوط أرباح النصر للأعمال المدنية 36% في النصف/1 بعدما هوت الإيرادات 42%.

القاهرة 16 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة النصر للأعمال المدنية اليوم الاربعاء هبوط صافي أرباحها 36.2 بالمئة في النصف الأول من السنة المالية 2010-2011.

وتبدأ السنة المالية للشركة في يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران.

وبلغ صافي ربح الشركة في ستة شهور حتى 31 ديسمبر كانون الأول 13.52 مليون جنيه (2.3 مليون دولار) مقارنة مع 21.19 مليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2009-2010.

وكشفت قائمة الدخل للشركة عن تراجع إيراداتها 42 بالمئة إلى 150.88 مليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية الحالية مقارنة مع 262 مليون في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة.

ويبلغ رأسمال الشركة 25 مليون جنيه موزعا على خمسة ملايين سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.92 جنيه مصري)