هبوط أرباح حديد عز غير المجمعة 53.5% في 2010 رغم نمو المبيعات 39.6%
من إيهاب فاروق
القاهرة 19 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة لشركة حديد عز ESRS.CA أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا اليوم الثلاثاء انخفاض صافي أرباحها السنوية 53.5 بالمئة إلى 116.08 مليون جنيه(19.51 مليون دولار) في 2010.
كانت الشركة حققت أرباحا غير مجمعة قدرها 249.56 مليون في 2009.
ولا تشمل الأرقام غير المجمعة نتائج شركة العز الدخيلة للصلب وباقي الشركات التابعة.
وأظهرت نتائج أعمال شركة العز الدخيلة للصلب -الاسكندرية غير المجمعة في مايو ايار الماضي تحقيقها 724 مليون جنيه في 2010 دون تغير عن عام 2009.
وقال محسن عادل المحلل المالي "ارتفاع تكلفة المبيعات ونمو المصروفات التمويلية وراء هبوط أرباح الشركة غير المجمعة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات."
وزاد صافي مبيعات الشركة 39.6 بالمئة في عام إلى 5.74 مليار جنيه مقابل 4.11 مليار جنيه وقفزت تكلفة المبيعات 46 بالمئة إلى 5.570 مليار جنيه من 3.813 مليار في 2009.
كان كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بالشركة قال خلال مقابلة مع رويترز في مايو ايار الماضي "مبيعات الشركة في 2011 لن تتغير عن مبيعاتها في 2010 بل يمكن أن تكون أفضل نسبيا. تقريبا مبيعات المجموعة في الربع الاول من 2011 هي نفس مبيعات الربع المقابل من 2010 إن لم تكن أفضل. لا نتوقع انخفاض المبيعات أو الانتاج. المصانع كانت تعمل بكامل طاقتها ومازالت."
وأغلق سهم الشركة منخفضا 2.16 بالمئة أمس الاثنين عند 9.97 جنيه. يتبع