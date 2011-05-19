توقعات باستمرار ارتفاع السوق المصرية الأسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 19 مايو ايار (رويترز) - اتفقت توقعات أغلب المحللين لاداء البورصة المصرية الاسبوع المقبل على استمرار الاتجاه الصعودي وسط بعض المخاوف من تزايد عمليات جني الأرباح.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية "السوق يشهد صراعا الآن بين البائع والمشتري. أعتقد ان المشتري سينتصر في النهاية وسيصعد المؤشر الرئيسي إلى 5600 نقطة."

وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية "أتوقع أداء إيجابيا للسوق خلال الاسبوع المقبل. السيولة والأحداث السياسية تقول ذلك. ولكنني أنصح المستثمرين بتوخي الحذر والابقاء على 50 بالمئة سيولة بالمحفظة الاستثمارية."

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ اليوم الخميس عند 5249 نقطة بارتفاع 1.2 بالمئة.

وقال عبد الرحمن لبيب رئيس قسم التحليل الفني بشركة الأهرام لتداول الاوراق المالية "المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 5300-5350 نقطة الاسبوع المقبل. وعند هذه المستويات لابد من مراقبة السوق. في حالة كسرها لأعلى سيتجه المؤشر إلى 5600 نقطة. وفي حالة النزول عنها سيتجه إلى 5100 نقطة."

وتابع لبيب "سهم حديد عز يستهدف 10.50 جنيه (1.76 دولار) ثم 11.50 جنيه وأوراسكوم تليكوم يستهدف 4.65 جنيه يعقبه مستوى 4.70 جنيه."

وقفز سهم حديد عز اليوم الخميس ‭ESRS.CA‬‏ عشرة بالمئة إلى 10.47 جنيه دون أي عروض بيع على السهم لتصل أرباحه إلى أكثر من 15 بالمئة في ثلاث جلسات.