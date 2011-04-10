انخفاض صافي ربح اسمنت ينبع 18 بالمئة في الربع/1 .

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الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة اسمنت ينبع السعودية خامس أكبر شركة منتجة للأسمنت في المملكة انخفاض صافي ربح الربع الأول من العام نحو 18 بالمئة بفعل تراجع المبيعات وتوقف بعض العمليات لإجراء الصيانة السنوية.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الاحد على موقع البورصة السعودية على الإنترنت "بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 101 مليون ريال مقابل 123 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدرة 17.9%."

لكن صافي الربح ارتفع على أساس فصلي واحدا بالمئة من 100 مليون ريال في الربع الأخير من 2010.

وعزت الشركة ذلك الانخفاض إلى "تراجع كمية المبيعات وتوقف الفرن الرابع لإجراء الصيانة السنوية."

ولم يذكر البيان قيمة المبيعات لكنه اشار إلى انخفاض الأرباح التشغيلية 14.8 بالمئة إلى 104 ملايين ريال في الربع الأول من 122 مليونا قبل عام.

كان الأهلي كابيتال قال في تقرير صدر في مارس اذار إن مبيعات الاسمنت السعودية سجلت نموا نسبته تسعة بالمئة في فبراير شباط وإنه للشهر الثاني على التوالي سجلت شركات الاسمنت المدرجة بالبورصة السعودية نموا على أساس سنوي بلغت نسبته عشرة بالمئة مقارنة بنمو بنسبة تسعة بالمئة لشركات الأسمنت غير المدرجة

وأوضح التقرير آنذاك أن مبيعات الاسمنت في السوق المحلية ارتفعت 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.7 مليون طن وأن الإنتاج ارتفع 11.6 بالمئة سنويا إلى 3.9 مليون طن في فبراير.

وتأسست أسمنت ينبع في 1977 ويبلغ رأسمالها المدفوع 1.05 مليار ريال ومن بين كبار مساهميها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تملك حصة قدرها 11.8 بالمئة وصندوق الاستثمارات العامة بحصة قدرها 10 بالمئة.

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