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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 7 مايو

Sun Apr 10, 2011 7:08am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 7 مايو ايار 2011:

الاثنين 11 أبريل نيسان :

القاهرة - التوزيع النقدي لشركة أسمنت سيناء بواقع 9.50 جنيه للسهم عن أرباح 2010.

الثلاثاء 12 أبريل :

القاهرة - التوزيع النقدي لشركة أراسمكو بواقع ثلاثة جنيهات للسهم عن أرباح 2010.

الخميس 14 ابريل :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة أوراسكوم تليكوم لمناقشة تقسيم الشركة إلى شركتين وزيادة رأسماله المرخص به إلى 14 مليار جنيه وإعادة هيكلة مديونيات الشركة.

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة النعيم القابضة المصرية لمناقشة نتائج أعمال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

السبت 16 أبريل :   يتبع
 