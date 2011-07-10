Sun 25 Dec 2016 | 6:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

جنوب الوادي للأسمنت المصرية تقرر شراء 3 ملايين سهم خزينة

Sun Jul 10, 2011 8:26am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت المصرية اليوم الأحد إن مجلس إدارتها وافق على شراء ثلاثة ملايين سهم خزينة لتدعيم سهم الشركة بالبورصة.

وأضافت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة إن مجلس إدارتها وافق على "مقترح شراء أسهم خزينة بعدد ثلاثة ملايين سهم... بهدف تدعيم السهم بالسوق وكفرصة استثمارية جيدة للشركة وإستغلالا للسيولة المتاحة بالشركة."

وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 4.25 جنيه بانخفاض 2.1 بالمئة.

أ ب - ن ج

 