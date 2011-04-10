مساهمو الغربية الإسلامية للتنمية يقرون توزيع 0.7 جنيه للسهم عن 2010.

القاهرة 10 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية اليوم الاحد ان مساهمي الشركة أقروا أمس السبت خلال اجتماع الجمعية العامة العادية توزيع 0.70 جنيه للسهم عن أرباح 2010.

وبلغ صافي ربح الشركة 1.3 مليون جنيه (218 ألفا و121 دولارا) في 2010 مقابل 790 ألفا و229 جنيها في العام السابق.