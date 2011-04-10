مساهمو الغربية الإسلامية للتنمية يقرون توزيع 0.7 جنيه للسهم عن 2010.
القاهرة 10 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية اليوم الاحد ان مساهمي الشركة أقروا أمس السبت خلال اجتماع الجمعية العامة العادية توزيع 0.70 جنيه للسهم عن أرباح 2010.
وبلغ صافي ربح الشركة 1.3 مليون جنيه (218 ألفا و121 دولارا) في 2010 مقابل 790 ألفا و229 جنيها في العام السابق.
بحلول الساعة 0922 بتوقيت جرينتش جرى تداول السهم المقيد بالمؤشر الثانوي .EGX70 عند 15.65 جنيه بارتفاع 1.3 بالمئة.
يبلغ رأسمال الشركة 22.500 مليون جنيه موزعا على 2.250 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.
(الدولار = 5.96 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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