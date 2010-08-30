نمو صافي ربح أوراسكوم للإنشاء المصرية وأسعار الأسمدة تساعد

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القاهرة 30 أغسطس اب (رويترز) - قالت أوراسكوم للإنشاء والصناعة ‭(OCIC.CA: اقتباس)‬‏ أكبر شركة بناء وأسمدة مصرية مدرجة إن صافي ربح الربع الثاني من العام ارتفع 41 بالمئة مدعوما بقوة أسعار أسمدة النترات.

وقالت الشركة اليوم الاثنين إنها حققت 144 مليون دولار ربحا صافيا وهو ما يتخطى نطاقا من 108.8 مليون دولار إلى 140.4 مليون دولار توقعه تسعة محللين ومصرفيين استطلعت رويترز آراءهم. وكان متوسط التوقعات 126.8 مليون دولار.

وقال عمر طه المحلل في بلتون "الإيرادات تبدو جيدة. المشاريع قيد التنفيذ تراجعت قليلا وهو اتجاه عام. تعجبني النتائج من النظرة الأولى."

وقالت أوراسكوم للإنشاء إن الإيرادات زادت 23 بالمئة إلى 1.34 مليار دولار في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات واستهلاك الديون 44 بالمئة إلى 269.4 مليون دولار.

وتراجعت قيمة المشاريع قيد الانشاء 3.4 بالمئة عنها في مارس آذار لتصل إلى 6.3 مليار دولار متأثرة بتراجع اليورو.

وأضافت الشركة أنها فازت بعقود جديدة قيمتها 670 مليون دولار في الربع الثاني ليصل إجمالي النصف الأول من 2010 إلى 1.47 مليار دولار. وقالت إن مشاريع البنية التحتية تسهم بأكثر من ثلثي العقود الجديدة.

وقالت أوراسكوم للإنشاء "في حين حققت الشركة المصرية للأسمدة نتائج أضعف بسبب تراجع أسعار اليوريا إلا أن أو.سي.آي نيتروجين استفادت من قوة مناخ الأسعار لأسمدة النترات مما عوض أثر أسعار اليوريا."