هبوط أرباح أراسمكو المصرية 28% في الربع/2

القاهرة 10 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية للخزف "أراسمكو" المصرية اليوم الاربعاء ان صافي ربحها انخفض 27.9 بالمئة في الربع الثاني من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 26.9 مليون جنيه (4.5 مليون دولار) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 37.3 مليون جنيه.

وبلغت مبيعات الشركة 92.8 جنيه مقابل 92.7 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010 .

وبلغ صافي ربح الشركة 45.2 مليون جنيه في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 68.99 مليون جنيه.

وبلغت مبيعات الشركة 171.6 مليون جنيه مقابل 179.1 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 .

ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه موزعا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)