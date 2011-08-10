Sun 25 Dec 2016 | 6:24 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

هبوط أرباح أراسمكو المصرية 28% في الربع/2

Wed Aug 10, 2011 12:29pm GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 10 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الشركة العربية للخزف "أراسمكو" المصرية اليوم الاربعاء ان صافي ربحها انخفض 27.9 بالمئة في الربع الثاني من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 26.9 مليون جنيه (4.5 مليون دولار) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 37.3 مليون جنيه.

وبلغت مبيعات الشركة 92.8 جنيه مقابل 92.7 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010 .

وبلغ صافي ربح الشركة 45.2 مليون جنيه في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 68.99 مليون جنيه.

وبلغت مبيعات الشركة 171.6 مليون جنيه مقابل 179.1 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 .

ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه موزعا على 25 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)

أ ب - ن ج
 