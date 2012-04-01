Sun 25 Dec 2016 | 6:16 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص- بلتون القابضة المصرية تتكبد خسارة 106.589 مليون جنيه في 2011

Sun Apr 1, 2012 6:26am GMT
 
[-] نص [+]

أول ابريل نيسان (رويترز) - شركة بلتون المالية القابضة تقول :

- الشركة تكبدت خسارة مجمعة 106.589 مليون جنيه في 2011 مقابل ربح 2.1 مليون جنيه في 2010.

- إيرادات الشركة المجمعة 79.254 مليون جنيه في 2011 مقابل 145.375 مليون في 2010.

- الشركة تدعو لاجتماع الجمعية العامة غير العادية في 17 أبريل نيسان للنظر في استمرار الشركة بعد تعدي الخسارة نصف رأس المال.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)

 