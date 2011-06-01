القلعة المصرية تتكبد خسائر 1.26 مليار جنيه في 2010
القاهرة أول يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركةالقلعة للاستشارات المالية المصرية اليوم الاربعاء تحولها للخسائر في 2010.
وقالت الشركة إنها تكبدت خسائر مجمعة 1.26 مليار جنيه(212.5 مليون دولار) في السنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2010 مقابل صافي ربح 99 مليون جنيه في عام 2009.
وأغلق سهم الشركة أمس الثلاثاء عند 6.27 جنيه بارتفاع عشرة بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة 3.308 مليار جنيه موزعا على 661.625 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
(الدولار = 5.93 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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