تراجع صافي أرباح حديد عز المصرية 26% في 9 أشهر

القاهرة 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة حديد عز أكبر منتج للحديد في مصر اليوم الثلاثاء إن أرباحها الصافية في الأشهر التسعة الأولى من 2011 تراجعت 26 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وتأثرت الشركة بشدة جراء الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط وتداعياتها. وقرر النائب العام حبس أحمد عز رئيس مجلس إدارة الشركة في فبراير بسبب اتهامات بالفساد. وترك عز منصبه منذ ذلك الحين.

وتراجع صافي الأرباح بعد حقوق الأقلية إلى 179 مليون جنيه (29.68 مليون دولار) من 242 مليون جنيه.

وارتفع صافي المبيعات 22 بالمئة على أساس سنوي إلى 14.16 مليار جنيه.

(الدولار يساوي 6.318 جنيه مصري)