بلتون القابضة المصرية تتكبد خسارة 106.6 مليون جنيه في 2011

القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة المصرية تكبدها خسارة في 2011.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة 106.6 مليون جنيه (17.7 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل صافي ربح 2.1 مليون جنيه.

ودعت الشركة مساهميها اليوم الأحد في إعلانات نشرت بالصحف المصرية لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة في 17 أبريل نيسان للنظر في استمرار الشركة بعد تعدي الخسارة نصف رأس المال.

ويبلغ رأسمال الشركة 83.655 مليون جنيه موزعة على 8.365 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة عن تراجع الايرادات 45.5 بالمئة إلى 79.25 مليون جنيه في 2011 من 145.4 مليون جنيه في 2010.

وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 12.98 جنيه بانخفاض 0.15 بالمئة.

ويتمثل نشاط الشركة في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

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