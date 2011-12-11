قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 28 فبراير 2012
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 28 فبراير شباط 2012:
السبت 17 ديسمبر:
القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية.
الاثنين 19 ديسمبر:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة راية القابضة للتكنولوجيا والاتصالات لمناقشة نتائج الأعمال.
الاربعاء 28 ديسمبر:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الاسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة.
الثلاثاء31 يناير 2012: يتبع