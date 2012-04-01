مساهمو الدلتا للسكر المصرية يقرون توزيع جنيهين للسهم عن أرباح 2011

القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو شركة الدلتا للسكر المصرية توزيع أرباح نقدية بواقع جنيهين للسهم عن أرباح 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 391.790 مليون جنيه(64.97 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 354.235 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة اليوم الأحد إن مساهميها وافقوا امس السبت على توزيع جنيهين للسهم عن عام 2011.

وأضافت الشركة في البيان ان التوزيع سيصرف "لصغار المساهمين بواقع جنيه خلال شهر من تاريخه والباقي خلال شهر أكتوبر. أما كبار المساهمين فيتم الصرف لهم خلال شهر أكتوبر."

ويبلغ رأسمال الشركة المقيدة بالمؤشر الثانوي ‭.EGX70‬‏ بالبورصة المصرية 710.990 مليون جنيه موزع على 142.198 مليون جنيه بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

وأغلق سهم الشركة الخميس الماضي عند 17.52 جنيه للسهم بارتفاع 0.75 بالمئة.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)