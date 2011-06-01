القلعة المصرية تتكبد خسائر 1.26 مليار جنيه في 2010 وتوقعات بصعود السهم

(لإضافة تعليق محلل فني)

من إيهاب فاروق

القاهرة أول يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية اليوم الاربعاء تحولها للخسارة في 2010 بينما توقع محلل فني بارز استمرار ارتفاع سهم الشركة بالبورصة على المدى القصير.

وقالت الشركة إنها تكبدت خسائر مجمعة 1.26 مليار جنيه(212.5 مليون دولار) في السنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2010 مقابل صافي ربح 99 مليون جنيه في عام 2009.

وكشفت قائمة الدخل المجمعة للشركة عن تكبدها خسائر 1.35 مليار جنيه من العمليات المستمرة بعد الضرائب في 2010 مقابل صافي ربح 210.23 مليون جنيه في 2009.

وقال محسن عادل المحلل المالي "النتائج جاءت وفقا للتوقعات. الشركة انتهجت إستراتيجية استثمار متحفظة. الخسائر نتيجة للتكاليف غير النقدية المرتبطة بقرار تخفيض قيمة استثمارات شركة القلعة."

وأوضح بيان الشركة الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن صافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة انخفض 28.6 بالمئة في 2010 إلى 857.8 مليون دولار.

وأغلق سهم الشركة أمس الثلاثاء عند 6.27 جنيه بارتفاع عشرة بالمئة.