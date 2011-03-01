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البنك الأهلي سوستيه جنرال يقرر توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم

Tue Mar 1, 2011 8:09am GMT
 
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القاهرة أول مارس اذار (رويترز) - قال البنك الأهلي سوسيتيه جنرال اليوم الثلاثاءإن مجلس إدارته وافق الخميس الماضي على توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم عن أرباح عام 2010.

وبلغ صافي ربح البنك في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول 1.34 مليار جنيه (229 مليون دولار) مقابل 1.29 مليار جنيه في 2009 وبنمو 3.9 بالمئة.

وأضاف بيان البنك إن مجلس الإدارة قرر "زيادة رأسمال البنك بمبلغ 366.558 مليون جنيه بواقع سهم مجاني لكل عشرة أسهم. على أن يتم عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية في يوم الاثنين 28 مارس 2011 ."

ويبلغ رأسمال البنك 3.665 مليار جنيه موزع على 366.558 مليون سهم بقيمة إسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.88 جنيه مصري)

أ ب - ن ج
 