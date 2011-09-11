قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 6 أكتوبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول:
الاثنين 12 سبتمبر:
القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوى بطلان بيع أرض بمساحة 41 مليون متر مربع إلى الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
السبت 24 سبتمبر:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت لمناقشة زيادة رأسمال الشركة.
الاثنين 29 سبتمبر:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة باكين المصرية لاعتماد نتائج اعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.
الأربعاء 4 أكتوبر:
القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة. يتبع