سطو مسلح على شركة تابعة لجهينة المصرية

القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر اليوم الأحد ان أحد فروع شركة تابعة لها بالغردقة تعرض لسطو مسلح وسرقة 400 ألف جنيه.

وأضافت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم ان الفرع الذي تمت سرقته "مؤمن عليه بالكامل... ولا يوجد أدنى تأثير للحادث على عمليات انتاج وتوزيع الشركة."

وبحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المقيد بالمؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬‏ عند 4.40 جنيه دون تغيير عن اغلاق الخميس الماضي.

وتأسست جهينة عام 1983 وتنتج الألبان والعصائر وتصدر إلى أسواق في أنحاء افريقيا والشرق الأوسط. وتقوم المجموعة بتصنيع منتجاتها في ستة مصانع حديثة بطاقة إنتاجية 2700 طن يوميا ويبلغ عدد منتجات الشركة 160 منتجا ومن بين عملائها مصر للطيران واير فرانس وفنادق فور سيزون وماريوت وهيلتون ومطاعم مكدونالدز كورب وهارديز.

ويبلغ رأسمال الشركة 726.416 مليون جنيه موزع على 726.416 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.