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سهم القلعة يقفز 7% رغم نفي الشركة تلقيها عرض استحواذ

Wed Jun 1, 2011 9:05am GMT
 
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القاهرة أول يونيو حزيران (رويترز) - قفز سهم شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية اليوم الاربعاء سبعة بالمئة إلى 6.70 جنيه رغم نفي الشركة تلقيها عرض استحواذ وتكبدها خسائر تجاوزت مليار جنيه في 2010.

وبحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 6.46 جنيه بارتفاع 4.53 بالمئة متصدرة أحجام وقيم التداولات بالسوق.

وقالت القلعة اليوم إنها لم تتلق أي عرض استحواذ مباشر من أي كيان

وأعلنت الشركة أنها تكبدت خسائر مجمعة 1.26 مليار جنيه(212.5 مليون دولار) في السنة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول 2010 مقابل صافي ربح 99 مليون جنيه في 2009.

أ ب - ن ج
 