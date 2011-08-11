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بلتون المالية المصرية تتكبد خسائر 10 ملايين جنيه في النصف/1

Thu Aug 11, 2011 9:16am GMT
 
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القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الاعمال المجمعة لشركة بلتون المالية القابضة المصرية في النصف الاول 2011 تحولها من الربح إلى الخسارة.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمع عشرة ملايين جنيه(1.68 مليون دولار) في فترة ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 10.8 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 .

وبلغت ايرادات الشركة 42.4 مليون جنيه مقابل 84.3 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 وبهبوط نحو 50 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 83.655 مليون جنيه موزعا على 8.365 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)

أ ب - ن ج
 