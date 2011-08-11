هبوط أرباح القاهرة للاستثمارات والتنمية 60.7% في النصف/1

القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية المصرية أن صافي ربحها هبط 60.7 بالمئة في النصف الاول 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 523518 جنيها(87986 دولارا) في فترة ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 1.33 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 .