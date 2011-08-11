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هبوط أرباح القاهرة للاستثمارات والتنمية 60.7% في النصف/1

Thu Aug 11, 2011 9:27am GMT
 
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القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة القاهرة للاستثمارات والتنمية المصرية أن صافي ربحها هبط 60.7 بالمئة في النصف الاول 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 523518 جنيها(87986 دولارا) في فترة ستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 1.33 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 .

وبحلول الساعة 0921 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 20.30 جنيه بانخفاض 0.34 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 10.891 مليون جنيه موزعا على 2.178 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)

أ ب - ن ج
 