النعيم القابضة المصرية تتكبد خسائر في النصف/1 مع تهاوي الايرادات

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القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الاعمال المجمعة لشركة النعيم القابضة للاستثمار المصرية في النصف الاول من 2011 تحولها من الربح إلى الخسارة.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمع 4.9 مليون دولار في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 5.1 مليون دولار في النصف المقابل من 2010 .

وسجلت إيرادات الشركة انخفاضا حادا بلغ 83.3 بالمئة في النصف الاول لتصل إلى 4.9 مليون دولار مقارنة مع 29.3 مليون قبل عام.

واظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة تكبدها خسارة 2.11 مليون دولار في الربع الثاني مقابل صافي ربح 4.3 مليون قبل عام.

وهبط السهم نحو ثلاثة بالمئة في مستهل التداول ولكنه عوض خسائره لاحقا ليصل بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش إلى 0.32 دولار دون تغيير عن اغلاق امس.

ويبلغ رأسمال الشركة 304.322 مليون دولار موزعا على 304.322 مليون سهم بقيمة اسمية دولار واحد للسهم.