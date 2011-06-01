صافي ربح فيمبكلوم يقفز 55% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

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موسكو أول يونيو حزيران (رويترز) - أعلنت مجموعة فيمبلكوم ثالث شركة لخدمات الهاتف المحمول في روسيا اليوم الأربعاء قفزة تجاوزت التوقعات نسبتها 55 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول وقالت إنها تتوقع احراز مزيد من التقدم في استعادة حصتها بالسوق الروسية.

وقال الرئيس التنفيذي الكسندر ايزوسيموف في بيان "الخطوات التي اتخذناها في روسيا لتقوية مركزنا التنافسي تحقق نتائج ايجابية ونتوقع مزيدا من التقدم في برامجنا رغم أنه مازالت هناك تحديات."

كانت فيمبلكوم فقدت العام الماضي مركزها كثاني أكبر مزود للاتصالات اللاسلكية في روسيا لصالح ميجافون ويقول محللون إن استعادة هذه المرتبة ينبغي أن تكون على قمة أولويات الشركة.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الربح ارتفع إلى 589.7 مليون دولار بين يناير كانون الثاني ومارس اذار من 381.5 مليون دولار في الربع الأول من العام الماضي وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين في مسح اجرته رويترز بصافي ربح قدره 412.9 مليون دولار.

ونمت الارباح بفضل ارتفاع الايرادات 23 بالمئة إلى 2.74 مليار دولار مدفوعة بالاندماج مع كييف ستار الاوكرانية بدءا من الربع الثاني من 2010 إلى جانب نمو المشتركين.

كان محللون توقعوا أن تبلغ الايرادات 2.766 مليار دولار.