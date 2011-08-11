هبوط أرباح يونيباك المصرية 51.6% في النصف/1
القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف "يونيباك" المصرية انخفاض صافي ربحها 51.6 بالمئة في النصف الاول من 2011.
وبلغ صافي ربح الشركة 1.5 مليون جنيه(252100 دولارا) في ستة أشهر حتى في 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 3.1 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 .
وبحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند عشرة جنيهات بانخفاض 4.03 بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة 40 مليون جنيه موزعا على ثمانية ملايين سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
(الدولار = 5.95 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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