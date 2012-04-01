المخصصات تدفع بلتون المصرية لتكبد خسارة 106.6 مليون جنيه في 2011

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القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - دفعت مصروفات غير متكررة والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر منذ يناير كانون الثاني 2011 شركة بلتون المالية القابضة إلى تكبد خسائر في عام 2011.

وأظهرت نتائج الشركة أن صافي الخسائر المجمعة بلغ 106.6 مليون جنيه (17.7 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل صافي ربح 2.1 مليون جنيه.

وقالت بلتون في بيان إلى إدارة البورصة إنها سجلت "مصروفات غير متكررة تبلغ قيمتها 73.980 مليون جنيه تعود إلى عمليات اعادة هيكلة داخلية للشركة وايضا الاضمحلال في الدفعات المقدمة للتأجير التمويلي الخاص بمبنى القرية الذكية ومخصصات اخرى."

ولم تفصح الشركة عن طبيعة المخصصات الأخرى.

وأظهرت قائمة الدخل المجمعة للشركة تراجع الايرادات 45.5 بالمئة إلى 79.25 مليون جنيه في 2011 من 145.4 مليون جنيه في 2010.

وعزت الشركة هبوط الايرادات إلى "تراجع نشاط قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب نظرا للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري."

وتواجه الحكومة صعوبة في تمويل عجز الميزانية الذي زاد منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.