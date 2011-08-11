تقلص خسائر أوراسكوم تليكوم المصرية في الربع/2 والسهم يهبط

(لإضافة تعليقات محللين وسعر السهم)

من إيهاب فاروق

القاهرة 11 أغسطس اب (رويترز) - كشفت أوراسكوم تليكوم المصرية التي اشترتها فيمبلكوم الروسية في مارس اذار عن خسارة صافية قدرها 58.5 مليون دولار في الربع الثاني من العام متأثرة بضرائب مرتفعة على صفقة بيع وحدتها تونيزيانا.

وهبط سهم الشركة في مستهل التداول اليوم الخميس 3.3 بالمئة.

وكان محللون توقعوا في استطلاع اجرته رويترز أن تعلن أوراسكوم عن أرباح صافية قدرها 64 مليون دولار.

وكانت الشركة تكبدت خسارة فصلية قدرها 66 مليون دولار قبل عام كان السبب الرئيسي فيها خسائر أسعار الصرف.

وقال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية "نتائج الاعمال جاءت جيدة ومتماسكة بالمقارنة بالربع السابق. الأهم هو الأداء المتماسك لوحدتهم بالجزائر بالرغم من الصعوبات."

وسجلت الشركة هذا العام خسارة من العمليات المتوقفة اثر رفع ضرائب الشركات المصرية على صفقتها لبيع وحدتها التونسية تونيزيانا مقابل 1.2 مليار دولار.