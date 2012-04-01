Sun 25 Dec 2016 | 6:15 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

مساهمو أراسمكو المصرية يقرون توزيع 2.25 جنيه للسهم عن أرباح 2011

Sun Apr 1, 2012 10:47am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو الشركة العربية للخزف (أراسمكو) المصرية توزيع أرباح نقدية بواقع 2.25 للسهم عن أرباح 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 64.961 مليون جنيه(10.77 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم انخفاضا من 111.407 مليون جنيه في 2010.

ويتمثل نشاط الشركة في انتاج البلاط والادوات الصحية بمخلتف انواعها والاتجار فيها وانشاء المصانع المتصلة بأغراض الشركة.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)

 