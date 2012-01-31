مصنع اسمنت تابع للقلعة المصرية يبدأ الانتاج في الربع/1 من 2013

من إيهاب فاروق

المنيا (مصر) 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيك القابضة -احدى الشركات التابعة لشركة القلعة- إن مصنعا جديدا للأسمنت في صعيد مصر سيبدأ الانتاج خلال الربع الأول من عام 2013 بطاقة انتاجية مليوني طن سنويا.

وقال جورجيو بودو الرئيس التنفيذي لأسيك القابضة خلال مؤتمر صحفي عقد امس الاثنين في مقر المصنع بمحافظة المنيا في جنوب مصر "سنبدأ الانتاج بمصنع العربية للأسمنت خلال الربع الأول من 2013 بطاقة انتاجية 2 مليون طن سنويا. المصنع يقام على مساحة مليون متر مربع."

وذكرت أسيك القابضة في بيان وزعته على الصحفيين أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 335 مليون دولار. وتملك أسيك 51 بالمئة من مصنع الأسمنت.

وتملك شركة القلعة المصرية 48.5 بالمئة من مجموعة أسيك القابضة.

وقال بودو لرويترز "نتوقع استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروع خلال سبع سنوات. أتوقع نمو سوق الاسمنت في مصر خلال المرحلة المقبلة. مصر من أكبر الدول انتاجا واستهلاكا (للاسمنت) في العالم."

واردف "مصانع الأسمنت في مصر أنتجت 60 مليون طن في 2011 وتم استهلاك 48 مليون طنا منها بالسوق."

ويقع مصنع العربية الوطنية للأسمنت بمحافظة المنيا على بعد 220 كيلومترا جنوبي القاهرة.