أوراسكوم تليكوم تجدد عقد ادارة شبكة محمول ألفا اللبنانية

القاهرة أول مارس اذار (رويترز) - قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة ‭ORTE.CA‬‏ اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقدا لتمديد إدارتها لتشغيل شبكة المحمول اللبنانية "ألفا" لمدة عام اعتبارا من الأول من فبراير شباط 2011.

وأضافت الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه اليوم "تستمر أوراسكوم تليكوم في تحصيل مبلغ شهري 2.5 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة 8.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات."

وأوضح البيان ان هذه المبالغ التي تحصل عليها أوراسكوم تليكوم مقابل تحملها مسؤولية تغطية جميع مصاريف تشغيل الشبكة ويحق لها الاحتفاظ بالمتبقي كأتعاب إدارية ويتحمل لبنان المصروفات الرأسمالية طوال مدة العقد.

وقال خالد بشارة العضو المنتدب لشركة أوراسكوم تيلكوم "لا يزال لدينا الكثير من الخطط المستقبلية لشركة ألفا اللبنانية."

يبلغ رأسمال شركة اوراسكوم تليكوم القابضة 5.245 مليار جنيه موزع على 5.245 مليار سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم الواحد.