مصر للأسمنت- قنا توزع 6.5 جنيه للسهم عن أرباح النصف/1 في 10 أكتوبر

القاهرة 22 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة مصر للأسمنت - قنا انها ستوزع كوبون نقدي بقيمة 6.5 جنيه(1.1 دولار) للسهم عن أرباح النصف الأول من 2011 في 10 أكتوبر تشرين الأول القادم.

وبلغ صافي ربح الشركة 194.6 مليون جنيه في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو حزيران مقابل 219.6 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 وبنسبة تراجع 11.4 بالمئة.

ونوهت الشركة في اعلان نشر بالصحف المصرية اليوم ان التوزيع سيكون لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة 4 أكتوبر على أن يكون التوزيع في 10 أكتوبر.

وأغلق سهم الشركة أمس الاربعاء عند 100.05 جنيه بارتفاع 0.03 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 298.780 مليون جنيه موزعا على 29.878 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.96 جنيه مصري)