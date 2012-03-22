مساهمو البنك التجاري الدولي يقرون توزيع جنيه للسهم عن أرباح 2011

القاهرة 22 مارس اذار (رويترز) - أقر مساهمو البنك التجاري الدولي أكبر بنوك مصر الخاصة من حيث الأصول توزيع أرباح نقدية بواقع جنيه للسهم عن أرباح 2011.

وبلغ صافي ربح 1.62 مليار جنيه (268.6 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول من 2.02 مليار في 2010.

وقال البنك في بيان إلى البورصة المصرية اليوم الخميس ان اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك وافق أمس الاربعاء على "توزيع جنيه واحد لكل سهم وسيتم صرف الكوبون يوم الخميس 5 أبريل 2012."

وكان البنك قد عزا تراجع أرباحه إلى زيادة كبيرة في المخصصات التي تم تجنيبها على سبيل التحوط لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها مصر.

ويكافح قطاع الأعمال المصري للتعافي من الاضطرابات التي أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل عام.

وتأثرت البنوك المصرية أيضا بضعف السوق المالية وخروج المستثمرين الأجانب.

(الدولار يساوي 6.03 جنيه)