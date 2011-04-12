مساهمو سوديك المصرية يقرون توزيع 4 جنيهات للسهم عن 2010.

القاهرة 6 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" اليوم الثلاثاء ان مساهمي الشركة أقروا أمس الاثنين خلال اجتماع الجمعية العامة العادية توزيع أربعة جنيهات للسهم عن أرباح 2010.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 135.3 مليون جنيه (22.7 مليون دولار) في 2010 مقابل صافي خسارة 112.54 مليون في 2009.

وأغلق سهم الشركة أمس الاثنين بالبورصة المصرية عند 64.14 جنيه بتراجع 0.59 بالمئة بينما لم يتداول السهم بجلسة اليوم حتى الساعة 0839 بتوقيت جرينتش.

ويبلغ رأسمال الشركة 362.705 مليون جنيه موزعا على 36.270 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.96 جنيه مصري)