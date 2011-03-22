رئيس البورصة المصرية يناشد المستثمرين عدم البيع عند فتح السوق غدا

من إيهاب فاروق

القاهرة 22 مارس اذار (رويترز) - ناشد الرئيس الجديد للبورصة المصرية محمد عبد السلام المستثمرين اليوم الثلاثاء عدم التهافت على البيع عند استئناف التدول غدا الأربعاء وقال إن الهبوط سيكون أمرا طبيعيا في البداية لكن السوق ستعود لمستوياتها الحقيقة خلال فترة قصيرة.

وتستأنف البورصة المصرية التداول غدا بعد اغلاقها منذ نهاية تداولات 27 يناير كانون الثاني عقب تفجر الاحتجاجات الشعبية التي اسفرت عن الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك.

وقرر مجلس الوزراء أمس تكليف عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي بالاشراف على البورصة لمدة ستة أشهر بجانب منصبه الحالي وذلك بعد استقالة رئيس البورصة خالد سري صيام.

وعن توقعاته لأداء السوق عند عودة التداولات غدا قال عبد السلام في مقابلة مع رويترز عبر الهاتف "ليس من دورنا التدخل في الأسعار سواء ارتفاعا أو انخفاضا. ولكن من الطبيعي جدا حدوث هبوط في بداية التداول لأسباب خارجة عن إرادة أحد."

ودعا عبد السلام المستثمرين إلى التريث قبل البيع.

وقال "أرجو من المستثمر أن يفكر أكثر من مرة قبل البيع. لو أن المستثمر لا يحتاج أمواله الآن أرجو ألا يبيع بخسارة."

واضاف "أسعار الأسهم حاليا أقل من قيمتها العادلة. الأسعار الحقيقية للأسهم ستعود بعد فترة قصيرة."