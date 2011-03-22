نمو أرباح النساجون الشرقيون 23% في الربع/4 مع ارتفاع الطلب

(لإضافة الرباح المجمعة وتفاصيل من البيان)

القاهرة 22 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد أكبر منتج للسجاد المصنع آليا في العالم إن صافي أرباحها المستقلة في الربع الأخير من 2010 زاد 23 بالمئة عن الربع المقابل ليصل إلى 94.9 مليون جنيه(16 مليون دولار) مدعوما بنمو الطلب في أسواق التصدير خاصة أوروبا.

وقالت الشركة إن توقعاتها ايجابية.

وأضاف البيان الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن صافي أرباحها المستقلة في 2010 بلغ 322 مليون جنيه بارتفاع ثلاثة بالمئة عن عام 2009.

وبلغ صافي أرباح الشركة المجمعة 362 مليون جنيه مقابل 351 مليون في 2009.

وقالت الشركة إن مصدر قلقها الرئيسي هو ارتفاع أسعار النفط. والبولي بروبيلين هو المادة الخام الرئيسية للشركة.

وأضافت الشركة "ستفرض التطورات الأخيرة خاصة الاحداث الاقليمية التي تؤثر على تكاليف النفط تحديا في المدى القريب على أرباح القطاع."

وذكرت النساجون الشرقيون أن اصولها لم تتضرر خلال الاحتجاجات الشعبية التي اسفرت عن الاطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك وللعمل بكامل طاقتها في السابع من فبراير شباط.