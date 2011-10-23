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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر

Sun Oct 23, 2011 6:24am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:

الاحد 23 أكتوبر :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي أوراسكوم تليكوم لاعتماد فروق تقسيم الشركة.

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان لمناقشة نتائج الاعمال السنوية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011 ومناقشة توزيع أرباح على مساهمي الشركة.

القاهرة - شركة الاسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية توزع 5.50 جنيه للسهم عن السنة المالية 2010-2011.

الثلاثاء 25 أكتوبر:

القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

القاهرة - تعلن الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول(موبينيل) عن نتائج الربع الثالث من 2011.

الاربعاء 26 أكتوبر:   يتبع
 