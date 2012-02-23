المصرية للاتصالات تتوقع استقرار الإيرادات في 2012

القاهرة 23 فبراير شباط (رويترز) - قال المدير المالي للشركة المصرية للاتصالات التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت إنها لا تتوقع تغيرا يذكر في إيرادات 2012 وتتطلع للمحافظة على الربحية عند نفس مستوى العام الماضي مع استمرارها في برنامج لخفض التكاليف.

وفي وقت سابق أعلنت الشركة تراجع أرباحها الصافية 6.8 بالمئة وإيراداتها 3.2 بالمئة العام الماضي في ظل الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد المصري بعد الثورة.

وقال المدير المالي حسن حلمي لرويترز "لا نزال متفائلين بشأن 2012 ... نتوقع استقرار الإيرادات والمحافظة على هامش الربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في منتصف نطاق الأربعينات وبالنسبة للإنفاق الرأسمالي سننفق ما بين مليار و1.2 مليار جنيه مصري."