سهم بيت التمويل الخليجي يهبط بمؤشر الكويت عند الاغلاق

0941 جمت - أغلق مؤشر بورصة الكويت اليوم الثلاثاء على هبوط نسبته 0.03 في المئة ليصل إلى مستوى 6148.6 نقطة بسبب تراجع سهم شركة بيت التمويل الخليجي البحرينية.

وهبط سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 6.6 في المئة ليصل إلى 57 فلسا بعد أن قالت بورصة الكويت أمس إنها ستحيل الشركة للتحقيق في قضية تتعلق بعدم تزويدها بتحفظات المدقق الخارجي على بعض بياناتها المالية.

واستحوذ السهم على أعلى كمية تداول خلال الجلسة بواقع 92.2 مليون سهم من إجمالي الأسهم المتداولة التي بلغت 569 مليون سهم.

وقال عدنان الدليمي مدير شركة مينا للاستشارات المالية لرويترز إن السهم شهد مضاربة قوية اليوم رفعته في نصف الجلسة الأول إلى الحد الأعلى المسموح به لهبوط السهم ثم هبطت به في النصف الثاني للجلسة إلى الحد الأدنى أيضا ليغلق عند هذا المستوى.

وقال الدليمي إن الأسهم الصغيرة والمتوسطة شهدت اليوم "أداء ممتازا" في أكثر من مجموعة ومنها مجموعتي إيفا والمدينة.

وارتفع سهم شركة إيفا بنسبة 3.6 في المئة والمدينة بنسبة 4.8 في المئة.

واستقرت أسهم البنك الوطني وبنك بوبيان وشركة مشاريع الكويت بينما ارتفع سهم بيت التمويل الكويتي 1.1 في المئة وهبط سهم زين 1.1 في المئة.