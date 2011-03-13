مصحح/هبوط صافي ربح مجموعة طلعت مصطفى المصرية في الربع/4.

(لتصحيح كلمة في الفقرة الأخيرة)

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

القاهرة 13 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج مجموعة طلعت مصطفى القابضة ‭(TMGH.CA: اقتباس)‬‏ وهي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في مصر اليوم الأحد هبوط صافي أرباحها المجمعة بعد الضرائب 16.7 بالمئة في 2010 .

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مليار جنيه (169 مليون دولار) مقابل 1.2 مليار جنيه في 2009 بينما قفز صافي الايرادات إلى 5.3 مليار جنيه مقارنة مع 4.8 مليار.

وانخفض صافي أرباح المجموعة 18.3 بالمئة إلى 136.4 مليون جنيه في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع 167 مليونا قبل عام.

وعزا محسن عادل المحلل المالي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار هبوط أرباح الشركة إلى ارتفاع معدلات تكاليف النشاط في 2010.

وبلغت تكاليف النشاط في 2010 نحو 3.8 مليار جنيه مقابل 3.1 مليار في 2009.

وأرجعت المجموعة نمو الإيرادات إلى الوحدات العقارية التي تم تسليمها وتسجيلها في نتائج 2010. وبلغت إيرادات المجموعة من الوحدات المبيعة 4.6 مليار جنيه في 2010 مقابل 4.2 مليار.