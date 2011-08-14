نمو صافي ربح القابضة المصرية الكويتية 10% في النصف/1

القاهرة 14 أغسطس اب (رويترز) - قالت الشركة القابضة المصرية الكويتية في بيان نشر اليوم الأحد إن صافي ربحها زاد 10 بالمئة في النصف الأول من 2010.

وأضافت الشركة في البيان الذي نشرته الصحف المصرية انها حققت صافي ربح 74.3 مليون دولار عن الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران وبزيادة عشرة بالمئة عن الفترة المقابلة من 2010.