Sun 25 Dec 2016 | 6:23 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

تراجع أرباح النساجون الشرقيون المصرية 15% في الربع/1

Tue Jun 14, 2011 8:24am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة النساجون الشرقيون للسجاد اليوم الثلاثاء هبوط صافي الربح 15 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية للشركة.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية مجمعة بلغت 82.3 مليون جنيه (13.85 مليون دولار) بين يناير كانون الثاني ومارس آذار مقارنة مع 97.1 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2010.

ويبلغ رأسمال الشركة 450 مليون جنيه موزعا على 90 مليون سهم بقيمة إسمية خمسة جنيهات للسهم

(الدولار = 5.94 جنيه مصري)

أ ب - ن ج

 