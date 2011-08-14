تراجع أرباح البنك المصري الخليجي 10% في النصف/1

القاهرة 14 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك المصري الخليجي انخفاض صافي أرباحه عشرة بالمئة في النصف الاول من 2011.

وبلغ صافي ربح البنك 44.6 مليون جنيه(7.49 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 49.7 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2010 .