تراجع أرباح المالية والصناعية المصرية 88.5% في الربع/1

القاهرة 14 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة المالية والصناعية المصرية اليوم الثلاثاء هبوط صافي الربح 88.5 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية للشركة.

وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية مجمعة بلغت 2.95 مليون جنيه (496632 دولارا) بين يناير كانون الثاني ومارس آذار مقارنة مع 25.67 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2010.